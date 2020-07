Condado de Los Ángeles aprueba crear un plan para cerrar la Cárcel Central de Hombres en DTLA

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles decidió el martes crear un plan para cerrar la Cárcel Central de Hombres (Men’s Central Jail), que está ubicada en el centro de Los Ángeles, dentro de un año, reportó ABC 7.

La presidenta de la junta Kathryn Barger hizo hincapié en su apoyo la desviación y el reemplazo, en lugar del cierre de la cárcel, pero respaldó la moción de recibir un informe sobre el cierre. La moción fue presentada por los supervisores Hilda Solis y Sheila Kuehl.

This is another important milestone in our commitment to building a #CareFirstJailsLast justice system. https://t.co/fPPe3ICytm

Las autoridades dicen que esta cárcel es una de las que tiene peores condiciones, pero el plan de cerrarla enfrentó una seria discusión en contra.

“(Estos) son delincuentes peligrosos y peligrosos que serán devueltos a nuestras comunidades. Es inaceptable”, dijo Patricia Wenskunas, fundadora de Crime Survivors, una organización que representa a las víctimas de delitos y sus familias.

El sheriff Alex Villanueva tuiteó su desaprobación poco después de la votación.

The @LACountyBOS believes the most vulnerable @CountyofLA population are criminal offenders. I believe our most vulnerable are the victims of crime.

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) July 7, 2020