Reportan tiroteo en base de la Marina de los Estados Unidos en California

A través de una publicación en la red social Twitter, la Marina de los Estados Unidos informó de un incidente ocurrido en sus instalaciones la mañana de este martes en la base Marine Corps Air Ground Combat Center de Twentynine Palms, California.

“Estamos al tanto de los informes acerca de un tiroteo en en la base Marine Corps Air Ground Combat Center de Twentynine Palms”, informó la marina en un tweet.

#BREAKING: Military police responded to reports of gunshots at approximately 0630 and cordoned the area. We cannot confirm a suspect in custody at this time. More to follow.

— U.S. Marines (@USMC) July 7, 2020