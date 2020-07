El ganador de un Oscar prepara “La Mano de Dios”, filme presuntamente inspirado en Maradona

Paolo Sorrentino se unió a Netflix para dirigir “La mano di Dio”

Una nueva historia inspirada en Diego Armando Maradona podría estar a punto de cobrar vida, en esta ocasión se trataría de un filme producido por Netflix que llevará por título “La mano di Dio”.

Parece que ahora ya está confirmado. Paolo Sorrentino prepara película sobre Maradona en Netflix.

El director de cine estaría realizando un ambicioso film sobre la estrella del fútbol. Centrada en Nápoles, contaría su paso por el equipo y la selección argentina. pic.twitter.com/CVqBzmBs1B — LUIS. (Official) (@LUIS8171073011) July 8, 2020

El encargado de escribir el guión y dirigir la película será el italiano Paolo Sorrentino, quien ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera por “La Gran Belleza” (2013) y que en años recientes dirigió las series televisivas “The Young Pope” y “The New Pope”.

Paolo Sorrentino to Direct ‘The Hand of God’ for Netflix https://t.co/aOLfeZlC2i — Variety (@Variety) July 8, 2020

Hasta el momento no se tienen muchos detalles sobre la historia, pero se especula que estará inspirada en la vida del astro argentino, debido a la reminiscencia futbolística que aparece clara en el título y a que se sabe que otra de las grandes pasiones del cineasta es el fútbol. De lo que sí se tiene certeza es que el rodaje comenzará en breve en la ciudad de Napolés, lugar donde creció Sorrentino durante la misma época en la que Maradona fue la estrella del equipo local.

En 2014, cuando ganó por La grande bellezza, Paolo Sorrentino le dedicó el Oscar a Diego Maradona. Ahora va a dirigir La mano de Dios, una película producida por Netflix: "Cuando tenía 16 años mis papás murieron en un accidente. Me salvé por quedarme a ver un partido de Diego". pic.twitter.com/2lVBPPCYf7 — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) July 8, 2020

Esta no sería la primera vez que el astro argentino inspiraría una historia para el cine o la televisión, ya que cuenta con una larga lista de ellas, entre las que destacan: “Amando a Maradona”, de Javier Vázquez; “Maradona por Emir Kusturica”, de Emir Kusturica; “He visto a Maradona”, de Gianni Ubaldo Cannale; “Maradona: la mano de Dios”, de Marco Rissi; “Maradona, The Golden Kid”, de Jean-Christophe Rosé, y recientemente “Maradona en Sinaloa”, producida por Netflix.