La nueva tormenta tropical Fay frente a la costa este va con rumbo a Nueva York

La tormenta tropical Fay se formó frente a la costa de Carolina del Norte con vientos de 45 mph y avanza hacia el norte el jueves por la tarde.

Se pronostica que la tormenta continuará fortaleciéndose el viernes a medida que rastrea la costa este de Estados Unidos hacia Nueva York y Long Island.

Fay es la tormenta tropical más temprana registrada que comienza con una “F”. El récord anterior se estableció el 21 de julio de 2005.

La tormenta se encuentra a unas 40 millas al este-noreste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte.

Fay avanzará por la costa este en las próximas 24 a 48 horas, y probablemente toque tierra entre Nueva Jersey y Long Island el viernes por la noche.

“Se emitió una advertencia de tormenta tropical desde Cape May, Nueva Jersey hacia el norte hasta Watch Hill, Rhode Island, incluyendo Long Island y Long Island Sound”, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) .

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) pronosticó que Fay se moverá a lo largo de la costa del Atlántico medio y tierra adentro sobre el noreste de viernes a sábado. Las fuertes lluvias e inundaciones repentinas y las corrientes de resaca serán los principales impactos de esta tormenta tropical.

Tropical Storm Fay formed this afternoon 40 mi E of Cape Hatteras NC. Max winds are 45 mph, mostly on the east side. Fay will is move along the mid Atlantic coast & inland over the northeast Fri-Sat. Heavy rain and flash flooding & rip currents will be the main impacts from Fay. pic.twitter.com/P9Rg2RiV5K

Hay una advertencia de tormenta tropical para Nueva York, Long Island y la costa de Connecticut.

Una alerta de inundación repentina está vigente desde el viernes por la mañana hasta el viernes por la noche. Otras alertas y avisos están vigentes hasta el sábado, como los de inundaciones repentinas en zonas bajas y fuertes marejadas.

6pm Update for Tropical Storm Fay:

🌀 A Tropical Storm Warning is in effect for New York City, Long Island and the Connecticut coast.

🌀Tropical Storm Fay has formed off the Mid-Atlantic Coast and is currently moving north at 7 mph with winds of 45mph. #NYCwx #NYwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/RiXYmHjIIK

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 9, 2020