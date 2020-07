Conmoción y alerta a padres: niña de 10 años se suicidó por supuesta depresión

Los resultados preliminares de la autopsia a Kodie Dutcher, una niña de 10 años que desapareció de su casa el lunes, muestran que murió por suicidio, de acuerdo con los funcionarios de su ciudad, Baraboo (Wisconsin).

Supuestamente la niña dejó una nota que decía “Mamá, te amo, pero no puedo… Adiós”

En un comunicado, ayer el Departamento de Policía de Baraboo escribió que la autopsia mostró que “los hallazgos preliminares sobre la muerte de Kodie es que se debió a un suicidio farmacológico”.

“No hubo signos de juego sucio o abuso físico”, según el comunicado citado por The Epoch Times.

La oficina estipuló que los resultados de toxicología están pendientes y añadió que pueden tomar varias semanas, debido a la crisis de COVID-19.

Kodie fue encontrada cerca de una carretera, a menos de una milla de donde vivía. El lunes por la noche se emitió una Alerta AMBER horas después de que desapareciera dejando en casa su teléfono celular y zapatos, según los informes.

“Creemos que ella se fue sola. Y creemos que puede estar en peligro debido a la ingestión de algunos fármacos”, dijo a ABC News un capitán de la policía local antes de que la niña fuera localizada muerta.

El teniente del Departamento de Polícia de Baraboo, Ryan La Broscian, dijo que Kodie y su familia se mudaron a Wisconsin en abril y que ella estuvo en la escuela unas dos semanas antes de que la pandemia de COVID-19 obligara a suspender sus clases por el resto del año.

