Escasean los “raspaditos” de la Lotería de California en Los Angeles

Diversos comerciantes de Los Ángeles han afirmado que desde hace varias semanas escasean los raspaditos de la Lotería de California en sus establecimientos, lo que ha significado una pérdida de ingresos para el estado y las tiendas.

En un comunicado de la Lotería de California, la agencia afirma que: “Para maximizar la salud y la seguridad de su equipo de trabajo, están realizando estrictos protocolos en los centros de distribución lo que ha derivado en un retraso en la distribución”.

SCRATCHERS UPDATE: To maximize the health & safety of our team & the public #calottery is following strict social distancing protocols at our distribution centers. We continue to ship #Scratchers to our retailers but there's a delay in fulfilling orders. Thanks for your patience. pic.twitter.com/WSEDgxDpM5

— California Lottery (@calottery) June 20, 2020