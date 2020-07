Sustazo: Chivas mandó a su casa a la ‘Chofis’ López por llegar al estadio con síntomas de coronavirus

El futbolista habría violado en varias ocasiones la cuarentena

Se encendieron los focos rojos en el vestidor de las Chivas de Guadalajara, luego de que Eduardo ‘Chofis’ López tuvo que separarse de sus compañeros previo al duelo contra Mazatlán y abandonar el Estadio Akron, pues presentó síntomas relacionados con coronavirus.

El futbolista ni siquiera salió a la banca y el cuerpo médico del club decidió que lo mejor era que regresara a su casa, tras presentar fiebre.

“Eduardo López le hicieron una prueba de COVID-19 el miércoles porque su novia había tenido algunos síntomas y salió negativo, hoy, al llegar a acá, se sentía mal, tenía un poco de temperatura y el cuerpo cortado y se sentía sin fuerza, no quisimos arriesgar y lo regresaron a su casa. Mañana le harán otra prueba de COVID, el chiste es que no estuviera aquí y que no contagiara a nadie, lo mandamos a su casa y mañana les informaremos del resultado”, dijo Luis Fernando Tena en la conferencia posterior al triunfo por 3-1 ante Mazatlán FC.

La ‘Chofis’ López en riesgo de estar contagiado de coronavirus, posiblemente a causa de su novia. Esto fue lo que dijo el DT de Chivas. pic.twitter.com/DGKuGUg9SU — Adrenalina (@adrenalina) July 12, 2020

Un caso particular en el que la directiva deberá poner atención en caso de que resulte positivo, pues la ‘Chofis’ ha violado varias veces la cuarentena, estando en diferentes fiestas sin las medidas sanitarias correspondientes.Tanto él, como su novia, han publicado fotografías e historias en sus redes sociales en las que demuestran que no han tenido los cuidados necesarios de aislamiento social.

Awwww kermoso se ve Chofis enamorado de su novia en una fiesta en la calle durante la cuarentena 😍😍😍😍 pic.twitter.com/ZWd2jWG0Nv — Ricardo (@raf_1908) May 17, 2020

Por otra parte, son ya cuatro ocasiones en las que se han hecho pruebas de PCR para detectar posibles casos de COVID-19 en Chivas, y en todas ellas solo una ocasión un miembro del primer equipo arrojó positivo.