Video: En Zacatecas aparecen los tributos a Vanessa Guillén; planean nombrar un parque en su honor

TEXAS – En las redes sociales circula un conmovedor video de un altar dedicado a Vanessa Guillén ubicado en Río Grande, Zacatecas – de donde originalmente es la familia de la soldado hispana – y aunque es corto, las imágenes demuestran que el fallecimiento de ella ha tocado a muchas personas.

El video originalmente apareció en Tik Tok y muestra a una señora anciana caminando por la plaza principal con un ramo de flores amarillas dirigiéndose al altar ubicado en el interior del quisco. El video aparece acompañado con la canción “Amor Eterno” de Juan Gabriel.

Just saw this on Tik tok thought I would post it on here. This is Vanessa’s parents hometown in Mexico (Zacatecas) 🥺 all the way in Mexico le hicieron un altar y le están llevando flores. I love my people ❤️🇲🇽🥺 #JUSTICEFORVANNESSAGUILLEN pic.twitter.com/JsGCctJYp0

— Yola (@yolaaacakes) July 6, 2020