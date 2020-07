Comparten foto de Ted Cruz sin mascarilla en un vuelo a pesar de las medidas requeridas por la pandemia

TEXAS – Una foto del senador de Texas, Ted Cruz (republicano) no deja de circular por las redes sociales desde el domingo.

La fotografía del senador fue tomada por un pasajero en un vuelo de American Airlines y poco después de que fue compartida se convirtió viral.

La imagen muestra a Cruz sin una mascarilla aparentemente ignorando las medidas requeridas por la pandemia.

El usuario de Twitter Hosseh Enad fue la persona que publicó la foto el domingo por la noche, alegando que Cruz se negó a usar una máscara en el aeropuerto y dentro del avión.

For those trying to argue that he was drinking, it's not hard to have a mask on and undo one side to take a sip then put it back on. Most people take their time drinking coffee.

Also, here's a photo of him sitting outside the gate: pic.twitter.com/C7cbm3pQH0

— Hosseh (@hossehenad) July 13, 2020