Demi Rose impacta con escotado vestido sin sostén que deja ver mucho de sus “boobies”

La británica sabe cómo acaparar miradas

Demi Rose es considerada una de las chicas más candentes de Instagram debido a lo prominente de sus curvas, pero también es conocida por su rostro angelical, haciendo que cada una de sus publicaciones cause gran impacto entre sus más de 14 millones de seguidores.

Este lunes, la modelo impactó al postear varias fotografías en las que aparece posando con un escotado vestido que utilizó sin sostén que dejó ver una buena parte de sus “boobies”.

“She’s like a dream girl. And I think a dream girl should live in a dream world 💓”, escribió la británica en las imágenes que han alcanzado más de 420 mil likes y toda clase de halagos.

Hace apenas unos días, Demi explotó su sensualidad con un diminuto bikini multicolor que poco pudo cubrir su impresionante figura.

(Desliza para ver las fotos)