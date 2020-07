Empleados de ESPN señalan prácticas racistas en la cadena televisiva de contenido deportivo

En los últimos días, la cadena deportiva ESPN ha estado en el centro del debate sobre su proceder ante ante temas más allá de sus contenidos al aire y este lunes volvió a salir a la luz con diversos cuestionamientos hechos por trabajadores o exempleados de la empresa, quienes criticaron el desempeño del gigante deportivo en temas laborales relacionados al racismo.

De acuerdo a un reportaje realizado por el periodista Kevin Draper para el New York Times, se recogen varios testimonios de trabajadores de la empresa de origen afroamericano, la mayoría de ellos en puestos detrás de cámaras, quienes han denunciado “prácticas arraigadas” que han impedido el crecimiento laboral de sus empleados por su origen étnico.

Según la publicación del NYT, una productora de la compañía aseguró que veía a otros ser promovidos tan a menudo que aconsejó a algunos compañeros de trabajo negros que dejaran la empresa para avanzar en sus carreras.

Draper realizó entrevistas a más de 25 empleados o extrabajadores de ESPN, quienes reconocieron que la empresa da una cara distinta hacia el exterior que lo que en verdad sucedía puertas adentro, con pocos ejecutivos negros que tuvieran poder de decisión, además de que las perspectivas laborales no eran muy prometedoras para los afroamericanos, bajo la premisa de que el espectador promedio de la televisora eran hombres blancos, situación que la propia compañía ha reconocido y que dice estar trabajando para revertir.

