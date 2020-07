Nuevo cierre: California ordena suspensión temporal de operaciones bajo techo en todo el estado

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el mediodía de este lunes nuevas medidas para tratar de mitigar la propagación del coronavirus que ha aumentado drásticamente en el estado durante las últimas semanas.

Con vigencia inmediata los restaurantes, bodegas de vino, cines, centros de entretenimiento familiar, mesas de apuestas de cartas, museos y zoológicos deben suspender inmediatamente operaciones bajo techo en los 58 condados del estado.

Effective immediately, CA is closing some indoor business operations statewide and additional indoor business operations in counties on @CAPublicHealth Monitoring List for 3 consecutive days.

