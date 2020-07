VIDEO: Padre Pistolas acusa a gobernador de Guanajuato de dar armas al CJNG y a huachicoleros

El religioso es conocido por encabezar misas armado y por decir groserías durante cermones

Alfredo Gallegos Lara, conocido como el Padre Pistolas, acusó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de darle armas al crimen organizado y grupos del narcotráfico mientras que, según él, a los policías los arma solo con toletes (garrotes).

Fue durante una de sus misas, la cual además lleva acabo a pesar de las medidas de restricción para evitar contagios de coronavirus, COVID-19.

El Padre Pistolas un sacerdote de Michoacán le manda saludos a @diegosinhue en plena misa: "Diego Sinhue no te hagas p3nd3jo les das cuernos de chivo y chalecos anti balas a los malos y a los del CJNG. Y a los policías les das un pinche tolete".

“Me dicen los obispos ‘hijo te van a matar’, ya no le eches tantos pedos al gobernador de Guanajuato, no pues no más hay 20 muertitos diarios y vean en el Internet, Diego Sinhue no te hagas p*ndejo les das cuernos de chivo y chalecos anti balas y dejas libre la carretera, no te hagas wey, a los marros y a los Nueva Generación, y a los policías les das un pinche tolete”, dijo el religioso durante una de sus misas la cual fue grabada en video.

El Padre Pistolas es conocido por encabezar las misas armado y dice que lo hace por la inseguridad que se vive. También es polémico por ofrecer sus sermones mientras habla con groserías.

El religioso de 69 años es originario de Tarimoro, en el estado de Guanajuato, pero ya lleva muchos años en el templo conocido como La Huananchita, de la cabecera municipal de Chucándiro en el estado de Michoacán.

Su opinión en contra de lo que sucede en Guanajuato es debido a que se ha convertido en el estado más violento de México, pues como te hemos informado, grupos criminales mantienen una dura batalla por el control de la zona la cual es protagonizada por José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, líder huachicolero del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho o el Señor de los Gallos quien está al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

