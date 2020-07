América jugará en el Estadio Olímpico de CU el próximo torneo y ya sufrió maltrato por parte del personal

Ciudad Universitaria será la casa de las Águilas durante los siguientes meses

Con la suspensión de la Liga MX debido a la pandemia por el coronavirus, al igual que el Real Madrid, el América decidió remodelar su casa, por lo que el mítico Estadio Azteca no estará disponible durante varios meses y las Águilas jugarán en el Estadio Olímpico de CU. Sin embargo, parece que el personal no quiere a los azulcremas ahí.

De acuerdo a reportes de El Francotirador de Récord, los jugadores del América no han sido bien recibidos en la que será su casa por los próximos meses, ya que en el partido contra Pumas en la Copa GNP por México, los trabajadores del Estadio Olímpico se portaron muy hostiles con el equipo dirigido por Miguel Herrera.

La información más 🔥la tiene el @franco_record 💥 Santos, el único club sin arreglo con Fox Sports 💥Nada de que CU es su casa 💥Sube de calor el inferno del Toluca 💥Otro positivo con los Diablos 💥Puros corajes con Chofis https://t.co/MQNpkiSB2R pic.twitter.com/8onFCWbnp0 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 14, 2020

“Vaya cosas que se ven producto del odio deportivo que existe entre Pumas y América. De entrada, ya saben que las Águilas jugarán como local en el Olímpico no sólo la Copita por México, sino el arranque del Guard1anes 2020, pues al Azteca le meten manita de gato. Pero aunque la UNAM accedió a prestarles gratis su hermoso estadio, me dicen que quien ahí labora ya hizo sentir a los emplumados que no están en casa.

Ya se quejaron de que fueron “maltratados por el personal” del Universitario. De los varios ejemplos que me dio, que incluyen algunos con directivos de las Águilas, el último es absurdo: tras el primer tiempo contra Pumas, suplentes emplumados tomaron el camino directo al vestidor, pero un elemento del estadio me los mandó para atrás, pidiéndoles que rodearan todo el Olímpico para acceder al vestidor.

Los futbolistas se violentaron, pues el sujeto los encaraba y les tiraba alguna que otra sonrisita calentona, hasta que de plano les dijo: ‘Por aquí no van pasar, porque son del América y ésta es casa de Pumas’. Así nomás”, escribió el Francotirador en su columna de este martes.

¿Seguirá esta actitud del personal del Estadio Olímpico hacia las Águilas una vez que empiece el próximo torneo? En algunos días lo descubriremos.