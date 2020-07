El Orange County de California volverá a las aulas de clases sin tapabocas ni distancia social requerida

El condado de Orange County de California continua con sus inusuales políticas en torno a la pandemia del coronavirus y a pesar de que los Distritos Escolares Unificados de Los Ángeles y San Diego anunciaron que no volverán a las aulas de forma presencial, Orange ha dicho que si lo hará.

El repunte de nuevos casos y de hospitalizaciones parece no tener relevancia en la Junta de Supervisores del condado de Orange, quienes la tarde del pasado lunes votaron 4 a 1 para permitir el regreso de los niños a las aulas en el nuevo año escolar.

La medida de la junta establece que los estudiantes y profesores pueden decir si usan o no un tapabocas, además la distancia social no será requerida.

