El popular Desfile de las Rosas de Pasadena no se llevará a cabo en su edición del 2021

El popular Torneo de la Asociación de Rosas de Pasadena que tiene lugar el primer día de cada año, no llevará a cabo su edición de 2021 por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, informaron sus organizadores la mañana de este miércoles.

El torneo que disfrutado por millones de personas al rededor del mundo se lleva a cabo cada 1 de enero y aunque falta meses para la fecha, la asociación asegura que la planificación del evento tiene lugar meses antes y que las condiciones actuales hacen imposible realizarlas.

The planning for this year’s Rose Bowl Game, which will serve as a CFP Semifinal, is still ongoing and we continue to work with the CFP and our collegiate partners to explore what this year’s college football season will look like amid COVID-19. https://t.co/BalgWaaw8D

— Rose Bowl Game (@rosebowlgame) July 15, 2020