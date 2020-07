Más de 50 empleados del aeropuerto de Miami tienen coronavirus: la mayoría están en los controles de seguridad

El Departamento de Aviación del condado de Miami-Dade informó el martes que los casos de coronavirus entre los empleados del Aeropuerto Internacional de Miami han aumentado en las últimas semanas.

Lester Sola, el director ejecutivo del departamento, hizo el anuncio el martes durante una reunión pública del Comité de Puertos y Turismo del Condado de Miami-Dade.

Current status…✈️😷 #travel #coronavirus Miami airport was a breeze…completely empty gate areas on what otherwise would be a busy spring break morning. Great for #SocialDistancing 👍 #newnormal pic.twitter.com/e1hWL5u7b4

“Los números han aumentado día tras día”, confirmó al respecto.

Sola dijo que había 35 empleados del Aeropuerto Internacional de Miami que habían sido diagnosticados con COVID-19. Y al 10 de julio, ya había 64 positivos. La mayoría de esos casos eran personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) que están en los controles de seguridad.

Miami airport is not screening passengers, despite what authorities are saying. If you’re not showing symptoms, you won’t be screened. @iflymia #coronavirus https://t.co/VAc6nsbKLt

— Nitza Soledad Perez (@NitzaSoledad) March 14, 2020