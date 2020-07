Captan imágenes de un extraño pez con dientes humanos en Malasia

Un pescador ha capturado un pez realmente extraño, con un conjunto completo de dientes que parecen casi humanos.

El anfibio se ha convertido en toda una sensación en línea, después de publicarse unas fotos tras ser pescado en Malasia, informa The Mirror.

Su dentadura es tan sorprendentemente similares a la de un humano que es lógico que se hiciera viral. Tan pronto como se subió a Twitter, se compartió miles de veces. Todo el mundo cuestionaba su aspecto y preguntaba si era real no.

Lo increíble es que sí es real, es una especie de pez dentudo. Otros usuarios compartieron fotos de otros peces de la misma especie.

Real definitely, caught this in cape cod last year pic.twitter.com/dhMr8v81vU

— Fadi Ghanem (@fadighanem) July 16, 2020