La noche triste: el Barcelona perdió ante Osasuna y también el título en plena crisis deportiva

El Barcelona perdió 1-2 ante el Osasuna, que no se jugaba nada en su visita al Camp Nou y de nueva cuenta exhibió las carencias del conjunto de Quique Setién en la noche que el Real Madrid ha confirmado su título de Liga con el triunfo ante el Villarreal.

El Osasuna, sólido atrás y ágil en el contraataque, se encontró cómodo durante el primer tiempo gracias al gol conseguido por José Arnáiz con un disparo desde el interior del área en el minuto 16.

👀 @FCBarcelona 's dwindling title hopes take a hit as Arnaiz and @caosasuna_en strike first! #BarcaOsasuna 📺 – beIN SPORTS 📱💻 – beIN SPORTS CONNECT pic.twitter.com/3reEQR8LxB

El Barcelona fue incapaz de reaccionar y solo pudo hacerlo gracias, como siempre, a la magia induividual de Leo Messi que cobró uno de los mejores tiros libres de su carrera para empatar el marcador al minuto 62.

No fue suficiente, ni siquiera para rescatar un punto, pues Roberto Torres al 94 dio los tres puntos a los visitantes al culminar un contraataque.

🚫 And the LaLiga dream is over for @FCBarcelona.

Roberto Torres gives @caosasuna_en a stoppage-time lead and hands the trophy to @realmadriden.#BarcaOsasuna pic.twitter.com/7ffRoPXE0d

