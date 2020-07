Insistencia de Trump hace peligrar un nuevo paquete de estímulo económico por coronavirus

En su medida, el presidente deja fuera a desempleados y jubilados. Congresistas de ambos partidos no creen que la herramienta sea efectiva

La insistencia del presidente Trump por incluir una reducción de impuestos en nómina en el próximo paquete de estímulos vuelve más difícil llegar a un acuerdo para aprobar una nueva batería de ayudas económicas frente al coronavirus.

El mandatario lleva meses insistiendo en la necesidad de congelar en el siguiente estímulo los impuestos que se aplican a los salarios de los trabajadores y este jueves, el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo que Trump “pidió al Congreso que apruebe esto antes y cree que debe formar parte de cualquier paquete de la fase cuatro”.

El tema se han convertido en una “línea roja en las conversaciones“, según ha dicho a Bloomberg una persona anónima cercana a las negociaciones. “Funcionarios de alto rango de la Casa Blanca me dijeron que no firmaremos un acuerdo de fase cuatro sin una reducción de impuestos sobre la nómina“, dijo a The Washington Post Stephen Moore, asesor económico de la Casa Blanca.

Sin embargo, en el Congreso, tanto demócratas como republicanos se oponen a dicha reducción de impuestos ya que consideran que no es la herramienta más efectiva para la recuperación económica. Los del partido azul se han opuesto más frontalmente pero varios republicanos también alegan que no creen que tenga el “impacto deseado”.

Uno de los argumentos en contra más sonado es que este reducción dejaría fuera a desempleados y jubilados que, al no tener nómina, tampoco están sujetos a pagar estos impuestos.