Jason Quigley, boxeador casi desconocido, podría ser el próximo rival del “Canelo” Álvarez

Saul “Canelo” Álvarez se encuentra buscando rival para su próxima pelea y parece que ya lo ha encontrado, se trataría de Jason Quigley, quien asegura que recibió una oferta y la aceptó.

Desde hace varias semanas se ha dicho que el campeón mexicano se aferra a pelear en septiembre próximo, aún si no hay público presente, pero aún no ha confirmado su rival y el tiempo está encima, por lo que a dos meses de la fecha estipulada podría terminar enfrentando a un pugilista casi desconocido con tal de cumplir con el compromiso.

Y es que Jason Quigley dijo a Sky Sports haber recibido la oferta de Golden Boy para enfrentar a Canelo Álvarez por esos días, aunque esto decepcionaría a muchos fanáticos del boxeo por no ser el rival que se esperaba.

“Golden Boy y mi equipo de Sheer Sports Management se han puesto en contacto conmigo. Me han ofrecido la pelea para luchar contra “Canelo” Alvarez y todo está ahí. Estamos esperando ahora la posibilidad. Por supuesto, hay otros boxeadores que posiblemente también podrían pelear. Pero me han preguntado si tomaría la pelea y dije que sí, cien por ciento“, aseveró Quigley en la videoentrevista que brindó al medio deportivo.

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) July 16, 2020