Tegan Nox, estrella de la WWE, se declara lesbiana y cuenta qué la motivó a salir del closet

Sonya Deville inspiró a Tegan Nox a salir del closet

Hace unos días, la peleadora galesa Tegan Nox, sorprendió a propios y extraños al tomar la decisión de salir del closet. Lo hizo subiendo una fotografía a Instagram en la que aparece al lado de su novia.

Este miércoles, en una entrevista con Newsweek, Nox habló sobre el por qué de su decisión y reveló que fue otra luchadora gay de la WWE quien la motivó a salir del closet: “Mi vida siempre ha sido una situación de ‘no preguntes, no digas’, pero sentí que era el momento adecuado para hacer eso. Hablé con Sonya (Deville) antes de hacer esto. Ella fue una gran, gran ayuda. Ella me dio su número de teléfono y me dijo que le enviara un mensaje de texto si necesitaba algo. Ella fue de gran ayuda con los fanáticos, porque mi familia lo sabía pero mis fanáticos no, ella me ayudó a sacarlo al público”.

WWE star Tegan Nox reveals how Sonya Deville helped her come out as lesbian https://t.co/Jmz5ZvrTaF — Sun Sport (@SunSport) July 16, 2020

La peleadora de la WWE también habló sobre el apoyo que recibió por parte de sus seguidores: “La reacción ha sido genial. Hay algunas personas que obviamente no están de acuerdo con eso, pero el 99 por ciento de las reacciones han sido positivas. Recibí mensajes de texto de tantos colegas y amigos. Fue agradable. Es genial ver que hay tanta gente agradable en el mundo”.