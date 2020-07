“Papas fritas Cuomo”: el plato más barato para evitar las sanciones de beber sin comer en Nueva York

Un bar de Nueva York ha descubierto una manera barata y fácil de cumplir con la orden del gobernador Andrew Cuomo que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas sin comida: puso en el menú una bolsa de papas fritas con su nombre a un $1 dólar.

El nuevo edicto del gobernador dice que los clientes deben sentarse y pedir un alimento para obtener bebidas en los bares expandidos a las aceras, como parte de un esfuerzo por frenar las grandes reuniones movidas por el licor en medio de la pandemia. Caso contrario, los establecimientos serán cerrados y hasta podrían perder su licencia de expendio de alcohol luego de tres llamadas de atención.

Al norte del estado, en Saratoga Springs, un negociante activó esta idea que seguramente ya ha tenido prontas réplicas en otras partes de Nueva York y el mundo.

Allí, Matthew Bagely, dueño del pub irlandés Harvey’s, creó el aperitivo “Cuomo Chips” para que no lo clientes beban sin tener que pagar por una comida completa, reportó CBS6 Albany.

“Por el momento hasta que tengamos más información, eso es comida. Y puedes comprarlo por un dólar”, dijo Bagely.

El asesor principal del gobernador, Rich Azzopardi, confirmó ayer que comprar papas fritas de $1 cumple con la regla de la pandemia. “Es coherente con la orientación, pero hay que estar sentado”, insistió.

Restaurants Serve Up 'Cuomo Chips', Allowing Bar Patrons To Comply With Governor's Order https://t.co/WlVuHS7PiZ

— CBS New York (@CBSNewYork) July 18, 2020