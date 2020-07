Un hombre relacionado con la organización terrorista Hezbolá llega a Miami

Un supuesto asociado de Hezbolá llegó al condado de Miami-Dade el viernes por la noche después de que Chipre acordara entregarlo a las autoridades estadounidenses para enfrentar cargos de lavado de dinero en el sur de la Florida.

Ghassan Diab, de 37 años, había estado prófugo desde 2016. Agentes de la Administración de Drogas iniciaron el caso en Medellín (Colombia), donde se sospechaba que el cuñado de Diab, Mohammad Ahmad Ammar, dirigía una operación de lavado de dinero relacionada con el narcotráfico.

Te puede interesar: Hoteles de Miami anuncian despidos masivos por el coronavirus: miles están en la calle

Alleged Hezbollah money launderer arrives in Miami-Dade to face 2016 charges: About two years later, he was convicted of one count of money laundering in excess of $100,000 and one count of conspiracy to commit laundering in … https://t.co/C69mAaKeDd #banks #fiu

— Ultrascan-KPO (@UltrascanKPO) July 18, 2020