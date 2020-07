VIDEO: Grupo Élite del CJNG dice que guerra no es con el pueblo ni Gobierno y amenaza al Marro

Acusan al Marro de haber mandado a matar a gente inocente, familias enteras y a los jóvenes en centro de rehabilitación

Narcotraficantes del Grupo Élite del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mandaron un mensaje en contra de José Antonio Yépez Ortiz alias el Marro, líder huachicolero del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) en el que lo acusan de estar detrás de las matanzas ocurridas en el estado de Guanajuato en México.

En videos difundidos en partes usaron hasta drones y una edición casi profesional, además aseguran que la guerra no es con el Gobierno mexicano ni con los habitantes de la entidad si no con el Marro, a quien califican de chillón, y con la gente que lo apoya o que opera para él.

#GUANAJUATO #MEXICO VIA RS "CJNG" "GRUPO ELITE" C/VIDEO1 DE SU EJÉRCITO MANDA MENSAJE A "EL MARRO" Y DE PASO DESMIENTE "LOS MONTAJES" DE @Silvano_A y AL INÚTIL OFICINISTA DE @AlfonsoDurazo… "CJNG" CALLANDOLE EL OZICO A LOS BUENOS PARA NADA… pic.twitter.com/cPf1H1cRgB — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) July 18, 2020

“Nos deslindamos de todo evento en donde se ha dado muerte a gente inocente, nosotros no matamos mujeres, familias ni niños. Marro entiende de una vez, que todo Guanajuato ya tiene dueños, el CJNG ya deja de matar gente inocente y afectar al pueblo que durante años extorsionaste, robaste y secuestraste, la gente ya no te tiene miedo, porque ya se dio cuenta la puerco que eres y se te acabó el poder que tenías, que pusiste a base de miedo”, dice el hombre encapuchado que habla a la cámara.

Después, asegura que durante el enfrentamiento en donde supuestamente iban a matar a la madre del Marro quien fue detenida y después liberada, no iban a asesinarla a ella si no a la gente que lo apoya y que si no le pasó nada a ella es porque ellos sí respetan a las familias.

#GUANAJUATO #MEXICO VIA RS "CJNG" "GRUPO ELITE" C/VIDEO2 DE SU EJÉRCITO MANDA MENSAJE A "EL MARRO" Y DE PASO DESMIENTE "LOS MONTAJES" DE @Silvano_A y AL INÚTIL OFICINISTA DE @AlfonsoDurazo… "CJNG" CALLANDOLE EL OZICO A LOS BUENOS PARA NADA… pic.twitter.com/jGCxUrLSEb — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) July 18, 2020

“Sí te diste cuenta cómo quedó tu abogado Luis Eduardo Serrano Rosales, así te vamos a dejar a todos los que te apoyen, aunque después salgas llorando en los videos, porque en algo tienes razón, te vas a quedar solo como un perro”, y luego enlista la serie de matanzas de las que supuestamente el Marro está detrás.

