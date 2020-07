Jadon Sancho disfruta sus vacaciones en yate y con una misteriosa mujer

Jadon Sancho, estrella del Borussia Dortmund y joya juvenil deseada por grandes equipos de Europa, está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Ibiza.

El futbolista inglés fue captado divirtiéndose en un yate junto a una misteriosa mujer durante el fin de semana.

En las fotos se puede ver a la pareja aventándose al mar, riendo y disfrutando.

Sancho fue empujado al mar por su amiga e incluso intentó hacer un poco de snorkel mientras disfruta el verano.

Las miradas están encima de Sancho por su posible traspaso al Manchester United. Según los informes, Dortmund ha pedido $145 millones si quieren conseguir al jugador.

Si el equipo inglés no puede pagar en tres semanas, Dortmund se negará a vender Sancho.

Ibiza es uno de los destinos favoritos de los futbolistas, justo el año pasado, Jadon Sancho fue de vacaciones a la isla española, donde se le vio bailando.

