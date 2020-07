Machine Gun Kelly está obsesionado con esta parte del cuerpo de Megan Fox

En el video 'Bloody Valentine', la actriz pudo cumplir la fantasía del cantante

Los rumores acerca del romance que Megan Fox habría iniciado con Machine Gun Kelly tras su separación del padre de sus tres hijos, Brian Austin Green, se dieron por confirmados cuando ella apareció en el videoclip de su sencillo ‘Bloody Valentine’.

En el vídeo comparten un sinfín de escenas subidas de tono, pero hay una en concreto que ha contribuido a que este proyecto se haya convertido en el favorito de Colson -como se llama realmente el cantante- porque le ha ayudado a cumplir uno de sus sueños: tener los pies de Megan en la cara.

“Mi fijación con los pies, que me parecen preciosos, no es ningún secreto y creo que Megan tiene los pies más perfectos del mundo“, ha confesado él en una entrevista a Teen Vogue.

Antes de arrancar el rodaje, Colson se acercó a la famosa intérprete para advertirle que había algo un poco raro que deseaba pedirle, pero ella se imaginaba lo que tenía en mente porque conoce de sobra su fetiche.

“Me respondió: ‘Sí, me he hecho la pedicura porque sabía lo que ibas a pedirme’“, ha confesado él.

La pareja se conoció trabajando en la película ‘Midnight in the Switchgrass’ y él solo tiene palabras de admiración hacia el talento artístico de su chica.

“Puede acercarse un mechero a la lengua, como hace en ‘Jennifer’s Body’, y se convierte en un momento sobrevive a lo largo de generaciones. Es una imagen icónica, y aportó esa misma energía a la grabación de ‘Bloody Valentine'”, ha afirmado.

