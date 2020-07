Otra vez las ranas persiguen a Thalía: “¿Por qué me pasa esto a mí?”

La famosa sigue padeciendo con los animalitos

Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tony Awards Productions

Hace algunas semanas Thalía confesó que tiene una fobia por las ranas y los sapos luego de encontrarse con uno durante un paseo por el bosque que hizo en familia y aunque pensó que esta sería la última vez que se toparía con el animalito, se llevó una desagradable sorpresa al hallar un par en su propia casa.

A través de sus Instagram Stories, la intérprete de “Manías” compartió unos videos en los que se le puede ver pasando una tarde tranquila con sus dos hijos en la piscina y de repente vio a dos de los anfibios y comenzó a gritar aterrorizada hasta que su hija más grande tuvo que acudir en su auxilio y sacarlos para que brincaran libres.

Otro maldito día sin ser una rana en la alberca de Thalía 😡 pic.twitter.com/RnhVnwOPSY — nautilo hasta nuevo aviso (@sofia_gaba7) July 19, 2020

“¿Por qué me pasa esto a mí? Los sapos y las ranas me siguen a todos lados, no puedo entenderlo. Qué asco por Dios santo, qué cosa tan asquerosa”, dice Thalía mientras la pequeña Sabrina Sakae captura a los animales con un vaso de plástico y luego con la red con la que normalmente se limpian las albercas.

Para finalizar, la cantante señaló que tiene a la hija más valiente del mundo por haber sacado a las ranas de la alberca sin que resultaran lastimadas y al final tomó con buen sentido del humor la situación creando algunos memes bastante divertidos, como por ejemplo su propia versión de la película de Disney “La Princesa y El Sapo”.

De la ver…. así Como dice Thalia. Lucy, tampoco te gustan las ranas 🤣 pic.twitter.com/HG7eKrsE8w — Pepe Robot ☺🤖 (@PepeRobotic) July 12, 2020

Sigue leyendo