Sentía que se moría: El pelotero ligamayorista Freddie Freeman compartió su angustia al contagiarse de COVID-19

A menos de una semana de que inicie la temporada reducida de las Ligas Mayores a causa del coronavirus, siguen apareciendo los testimonios de los peloteros que se han infectado por la pandemia, que aunque la mayoría han sido asintomáticos, hay casos que reflejan la angustia por la que muchas personas han pasado en los últimos meses al contagiarse por COVID-19 sin importar la edad.

Tal fue la experiencia del primera base de los Braves de Atlanta, Freddie Freeman, quien contrajo la enfermedad en fechas recientes y vivió los momentos más complicados a principios del mes de julio, a pesar de ser un deportista de alto rendimiento en plenitud a sus 30 años de edad y sin factores de comorbilidad.

“Dije una pequeña oración esa noche. Nunca antes había tenido tanto calor. Mi cuerpo estaba muy, muy caliente, así que dije: ‘Por favor, no me lleves’. No estaba listo”, aseguró Freeman en videoconferencia de prensa, quien llegó a tener 104.5 (40ºC) de temperatura.

Freddie Freeman says his "scariest night" while battling COVID-19 was when his fever spiked to 104.5 degrees.

The @Braves star said a prayer that night: "Please don't take me." pic.twitter.com/xm9DWaEtyl

— FOX Sports: Braves (@FOXSportsBraves) July 18, 2020