Ted Cruz y Mark Cuban pelean en redes sociales por la NBA y el himno nacional

El senador y el empresario se dijeron de todo por redes sociales

Este lunes comenzó muy acelerado para Ted Cruz y Mark Cuban, pues el senador y el dueño de los Dallas Mavericks se enfrentaron en twitter a causa del himno nacional y la NBA.

Todo empezó cuando el presentador de radio Mark Davis lanzó un tweet en el que decía estar listo para los encuentros de local de los Mavericks, pero que se iría en el momento que algún jugador se arrodillara durante el himno. Cuban respondió dicho mensaje escribiendo simplemente “Adiós”.

Tras la respuesta, Ted Cruz cuestionó que Cuban haya “mandado al diablo” a alguien que respeta la bandera y el himno nacional.

Really??!? NBA is telling everyone who stands for the flag, who honors our cops and our veterans, to “piss off”? In Texas, no less? Good luck with that. pic.twitter.com/AVWLMZIqu0 — Ted Cruz (@tedcruz) July 20, 2020

Cruz no etiquetó a Cuban en su tweet y el empresario le escribió para decirle que “tenga las bolas para hablarle”:

Have some balls for once @tedcruz. Speak to me. It's my tweet. https://t.co/QGza2qWoRR — Mark Cuban (@mcuban) July 20, 2020

El senador no se quedó callado y contraatacó pidiendo a Cuban que le dijera qué había pasado con China, haciendo referencia a que en el 2019 el país asiático prohibió la NBA debido a un tweet en el que Daryl Morey apoyaba a manifestantes de Hong Kong.

Speaking of balls, tell us what you think about China. I’ll wait. https://t.co/s68JYk9MLR — Ted Cruz (@tedcruz) July 20, 2020

Tras varios minutos sin respuesta de Cuban, Cruz volvió a cuestionar al empresario sobre su gran apoyo a China.

Still no answer from @mcuban Let’s try simpler. Mark, tough guy, can you say “Free Hong Kong”? Can your players put that on their jerseys? Can you condemn the CCP’s concentration camps w/ 1 million Uyghurs? Can you say ANYTHING other than “Chairman Mao is beautiful & wise”? https://t.co/0XpLRaFSw2 — Ted Cruz (@tedcruz) July 20, 2020

Sin embargo, parece que la última palabra la tuvo Cuban, pues el dueño de los Maverick escribió que él se preocupa primero en los problemas dentro de Estados Unidos, como la violencia racial y la pandemia, y señaló a Cruz por no atreverse a hablarle sobre ellos a Donald Trump.

Why is it, @tedcruz, that you take such pride in standing up to and speaking truth to the Chinese, but you have no ability to stand up to and speak the truth to @realdonaldtrump ? — Mark Cuban (@mcuban) July 20, 2020

Hasta el momento, Ted Cruz no ha respondido a dicho comentario , por lo cual se podría considerar a Cuban el ganador de esta discusión.