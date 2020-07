Republicano insulta a Alexandria Ocasio-Cortez en las escaleras del Capitolio

Un tipo que no está a la altura de su cargo.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) habría sido insultada por el representante Ted Yoho (R-Fl) en las escaleras del Capitolio, según información de The Hill.

"Fucking bitch" says Florida's @RepTedYoho while accosting @AOC on the steps of the U.S. Capitol, according to report https://t.co/R86slGWKDs

— Quentin Young (@qpyoungnews) July 21, 2020