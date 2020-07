13 monjas mueren de coronavirus en convento de Michigan. 12 fallecieron en un mes

El coronavirus acabó con la vida de 13 monjas en un convento de Michigan.

Las muertes en el conventos de Hermanas Felicianas de Livonia, en las afueras de Detroit, comenzaron a darse el pasado Viernes Santo. Las edades de las fallecidas oscilaban entre los 69 y 99 años.

De acuerdo con CNN, 12 de las religiosas murieron en un periodo de un mes. Otra sobrevivió al virus inicialmente, pero las secuelas de la enfermedad la debilitaron hasta que falleció en junio.

Algunas de las religiosas se desempeñaron como educadoras durante sus carreras.

