59 jugadores de la NFL dan positivo a coronavirus y se espera que el número crezca cerca del inicio de la temporada

Estamos a 50 días de que el ovoide vuelva a volar con el inicio de la temporada 2020 de la NFL y este martes se dio a conocer que hay 59 jugadores que han dado positivo a la prueba de coronavirus.

La Asociación de Jugadores de la NFL publicó en su sitio oficial que ascendieron a 59 los jugadores que han dado positivo a COVID-19 desde que se comenzaron a efectuar pruebas personales hace 4 meses.

95 NFL players testing positive for the #coronavirus

Latest testing information can be found here: https://t.co/R9A02JwEoc

— Bill Ritter (@billritter7) July 21, 2020