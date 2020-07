Joe Biden cree que Trump es el primer presidente racista de Estados Unidos

El demócrata inicia su ofensiva final de cara a las elecciones de noviembre

El candidato demócrata a la presidencia Joe Biden cree que Donald Trump es el primer presidente racista en la historia de Estados Unidos.

“Lo que el presidente Trump hace es propagar el racismo…la manera que en que se refiere a las personas basado en el color de piel, nacionalidad, de dónde son, es absolutamente enfermizo”, dijo Biden durante un evento organizado por el sindicato de trabajadores de servicios SEIU cuando se le preguntó por los comentarios de Trump sobre el “Virus chino”.

El exvicepresidente cree que Trump es el primer “racista” que ha sido electo presidente.

“Nunca un presidente ha hecho esto”, dijo Biden. “Nunca, nunca, nunca. Ningún presidente republicano, ningún presidente demócrata. Tenemos personas racistas, han existido, han intentado ser elegidas presidente. Él es el primer que lo ha hecho”.

Biden criticó que Trump divida al país en términos raciales.

“Busca que las personas se enfrenten, divide al país, divide a la población, no los une”, dijo Biden. “Ahora culpa de todo a China. Y la gente no distingue, como usted sabe, a un surcoreano de alguien de Beijing. No hacen distinción. Es Asia, y él usa eso como cuña”.

Biden lidera a Trump en la mayoría de encuestas sobre las elecciones del próximo noviembre.