La Filarmónica de Los Angeles anuncia alianzas y programas digitales

Tras la cancelación de sus conciertos hasta la temporada 2021

La Filarmónica de Los Ángeles anunció una amplia gama de alianzas con los medios e iniciativas digitales, diseñadas para llevar música y programación de LA Phil al público más amplio posible.

Programas variados presentados en múltiples plataformas harán que el trabajo de LA Phil sea accesible, ya que el Walt Disney Concert Hall, el Hollywood Bowl y The Ford siguen cerrados debido a COVID-19. Ese periodo se ha prolongado, y LA Phil ha cancelado su temporada de otoño de 2020 en el Walt Disney Concert Hall hasta el 31 de diciembre de 2020, en respuesta a la orientación de los funcionarios de salud pública.

“El silenciamiento de nuestra música ha sido ensordecedor. He estado trabajando incansablemente desde marzo, aquí en California, para encontrar nuevas maneras seguras e impactantes de adaptarnos a los muchos retos que estamos enfrentando como institución y como forma de arte. Creo que LA Phil está singularmente equipada para abordar esta situación en cambio constante”, señaló su director Gustavo Dudamel.

Las alianzas con los medios y las iniciativas programáticas que se anunciaron representan todas las sedes de LA Phil (Walt Disney Concert Hall, Hollywood Bowl y The Ford), así como su distintiva iniciativa de aprendizaje: la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (conocida como YOLA, por Youth Orchestra Los Angeles).

“La música que hacemos es para todos. Nos une en nuestra diversidad y conforta nuestras almas en momentos de crisis. Espero que nuestros ofrecimientos deleiten e inspiren, y espero ver a todos en días más brillantes, cuando podamos reunirnos y compartir nuestra música de nuevo”, agregó Dudamel.

Entre las nuevas actividades destacan:

En concierto en el Hollywood Bowl

Una serie de televisión de seis episodios organizada por Gustavo Dudamel, llamada En concierto en el Hollywood Bowl, brinda un acceso sin precedentes a la última década de música de orquesta, rock, jazz, danza y canciones de musicales de Broadway y películas, en el Hollywood Bowl.

Serie de conciertos

Según lo permitan las pautas de salud pública, Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles captarán una serie de conciertos en el Hollywood Bowl para transmitirlas en línea. Con una amplia gama de compositores y explorando temas que van desde el sufragio hasta el neoclasicismo y el significado de las despedidas, los conciertos fueron diseñados teniendo en mente a los medios: serán fácilmente accesibles en línea.

El Teatro Ford

A partir de agosto, The Ford se comprometerá a apoyar a las diversas comunidades culturales en línea, a través de una serie de transmisiones musicales nuevas y archivadas, charlas a profundidad, talleres familiares y festivales virtuales. Estos programas involucrarán a artistas que regresan al teatro Ford, así como a organizaciones comunitarias que se presentarán por primera vez en este teatro. Todos los eventos serán gratuitos.

Concierto benéfico en línea

El 7 de agosto, LA Phil estrenará el concierto benéfico en línea titulado “Play Your Part“ (Juega tu parte) con Gustavo Dudamel, Thomas Wilkins y Brandi Carlile, productora y cantautora galardonada con un GRAMMY . Se había programado que Carlile abriera la temporada 2020 del Hollywood Bowl con la Orquesta del Hollywood Bowl y YOLA. Pero tras la cancelación de la temporada, Carlile se conectó con los jóvenes músicos de YOLA en línea, y actuarán juntos como parte del concierto benéfico “Play Your Part”. El programa estará disponible para transmisión a pedido del 7 al 14 de agosto en el sitio web del Hollywood Bowl.

Centro de aprendizaje nacional y en línea de YOLA

Desde el comienzo de la pandemia, LA Phil ha trabajado para garantizar la continuación de YOLA en línea y al mismo tiempo expandir sus ofertas en el espacio digital de manera más amplia. La organización actualmente está organizando YOLA Nacional en casa, que se extenderá hasta el 31 de julio. El simposio en línea ofrece oportunidades de aprendizaje gratuitas para jóvenes y adultos, incluidos cursos de código abierto, clases magistrales con músicos de LA Phil y discursos de Gustavo Dudamel y Thomas Wilkins. El contenido del simposio está disponible a petición a través de YouTube y el sitio web de LA Phil para todo el que se registre en https://www.laphil.com/learn/yola/yolanational.

Álbumes futuros

En los próximos meses, LA Phil continuará lanzando álbumes previamente grabados, tales como las Sinfonías 7, 8 y 9 de Dvořák; el ciclo sinfónico completo de Schumann; y la grabación de estreno mundial de The only one (La única) de Louis Andriessen, que fue encargada por LA Phil con el generoso apoyo del Fondo MaddocksBrown para Nueva Música y fue grabada por Esa-Pekka Salonen con la vocalista invitada Nora Fischer, en el Walt Disney Concert Hall.

Para más información sobre toda la programación, visitar https://www.laphil.com/