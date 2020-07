Le fallan las influencias: El presidente Donald Trump habría intentado que el Abierto Británico de Golf se jugara en uno de sus campos

El presidente Donald Trump se habría quedado con las ganas de ser el anfitrión del Abierto Británico de Golf, uno de los cuatro torneos Major en la gira de la PGA, luego de intentar que su centro turístico Trump Turnberry en Escocia recibiera el importante certamen en 2018.

Trump habría recurrido a Woody Johnson, embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, propietario de los Jets de Nueva York en la NFL y donante de su campaña presidencial, para que evaluara la posibilidad de que el gobierno británico se involucrara en la toma de decisión de la organización del torneo y se jugara en la propiedad del mandatario, según informó el New York Times este martes.

