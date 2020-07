¿Quiénes son los medios hermanos de Noelia?

La cantante no tiene una relación cercana con su familia

Noelia y su madre, Yolandita Monge, no tienen una relación cercana y eso se sabe desde hace un tiempo, pero Noelia no es hija única, sino la mayor de tres hermanos. Si no los conoces, te vamos a platicar un poco acerca de ellos.

De la relación de Yolandita con el uruguayo Alfredo Lorenzo nació la cantante Noelia, la primogénita, ese matrimonio no funcionó y ocho años después Monge se volvió a casar con el venezolano Balbino, con quien tuvo a su segunda hija Paola Andrea González. Del tercer matrimonio de Monge con Carlos “topy” Mamery nació Imanol Mamery en 1991.

La media hermana de Noelia, Paola de 36 años, no se desenvuelve en el medio artístico y a diferencia de la cantante sí mantiene una relación cercana a su madre.

Incluso Paola se lleva bien con Tania, la otra hija Topy Mamery, pues cuando Paola convirtió a Yolandita en abuela fue Tania quien compartió la imagen en su cuenta de Instagram.

Por otro lado está Imanol de 29 años. Él sí se interesó en el medio artístico y desde adolescente sorprendió con su voz y talento. Incluso en una ocasión le cantó a su mamá:

Imanol buscó hacerse de una carrear en la música pop, en el 2012 lanzó el tema “Nació de tu mirada” y en su canal de Youtube tiene un par de videos más. Sin embargo no continuó con su carrera y se ha mantenido en bajo perfil desde la muerte de su padre en el 2014.

En el 2015 Yolandita regresó a los escenarios en Puerto Rico con un tributo a su fallecido esposo Mamery. Ahí sus hijos Paola e Imanol la acompañaron en la tarima para interpretar un par de canciones con ella, pero la relación de ambos con Noelia parece también estar atascada pues tampoco la apoyaron cuando reveló los supuestos abusos que sufrió por parte de Mamery.

