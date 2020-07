“Saldremos más fuertes”: emotivas palabras de Francisca Lachapel tras brote de COVID-19 en “Despierta América”

View this post on Instagram

Mi gente, mis resultados al COVID-19 salieron a negativos pero lamentablemente mi @karlamartineztv y como ya saben @alantacher @cristybernal su esposa, dieron positivo. A ustedes les sobra fe amigos y estoy segura que pronto estarán libres y completamente sanos. De mi parte no faltarán las oraciones para ustedes, toda su familia y para todos los miembros del equipo de mi casa @despiertamerica que están aún en espera de su resultado. De esta saldremos más fuertes. ¡Los quiero mucho!