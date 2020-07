Tras la polémica, Vanessa Guzmán vuelve a lucirse haciendo sus rutinas de ejercicios

View this post on Instagram

LEG WORK ROUTINE: -Warmups: 12 min STAIR MASTER LEVEL 10-12. 1️⃣LEG PRESS. 5 series aumento de peso en cada una. 2️⃣VARIATION BARBELL BANDED SIDE SQUATS. (narrow stand, shoulder stand to wide stand) INCREASING weight every round 10 reps each leg. 3️⃣ SMITH MACHINE BANDED GOODMORNINGS. (Same weight) 12-15 reps 3 rounds. 4️⃣ BANDED SUMO CATTEL BELL DEADLIFTS TO SQUAT. 10 reps then proceed to do it backwards SQUAT to deadlifts and raise up. Another 10 reps (that combination is 1 Round). Total of 3 rounds increasing weight. 5️⃣ BANDED BARBELL STIFFS (12-15) reps increasing weight every round.