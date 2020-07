Nadie quiere jugar: Chivas, Necaxa y Atlas pidieron postergar sus partidos en el accidentado regreso de la Liga MX

Estos equipos cuentan con varios positivos de COVID-19

Después de casi cuatro meses de que el balón no rodaba en las canchas de México, este jueves estaba planeado el regreso de la Liga MX. Sin embargo, los casos de coronavirus detectados en varios jugadores de los Bravos de Juarez llevaron a posponer el partido inaugural e incomodaron a varios equipos, quienes no quieren jugar este fin de semana.

De acuerdo a información de El Francotirador, columnista de Récord, Chivas, Necaxa y Atlas pidieron que se postergaran sus encuentros de la fecha uno: “Mi súper oreja de la Liga MX me contó que en la semana, fueron tres los clubes los que tocaron base con las autoridades del torneo para ver si se podían postergar sus compromisos por sus ‘altos’ índices de contagios: Necaxa, Atlas y Chivas. Peeeeero, cuando en las oficinas de Toluca detectaron que iban a empezar todos a ‘pedir paro’ cada vez que aparecieran positivos, les metieron de inmediato freno de mano: la que decide es la Liga MX, nada de que los clubes soliciten el cambio, porque esto se va a volver una movedera sin control. Además, no saben si está realmente justificada”, escribió el columnista.

Llega la información más 🔥🔥🔥 con el @franco_record 💥Liga MX, con la decisión final sobre reprogramación de juegos 💥Querían parar varios 💥Lío por el Olímpico 💥Toño García, 'vestido y alborotado' 💥¿Otro repre como dueño? https://t.co/czGFfehzCc pic.twitter.com/OeLR70Isd0 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 23, 2020

Pero eso no es todo, “El Franco” cuenta que lo más grave de todo es que hay equipos que están falseando las cifras de jugadores con coronavirus, aumentándola o reduciéndola a su conveniencia, sin que exista un control: “En Liga MX y FMF ya están sospechando de todo mundo, pues creen que hay desde los clubes que maquillan sus informes de contagios, que no están reportando los que realmente son, hasta los que podrían inventarse casos de más para tratar de cambiar el juego. Lo que es un hecho es que a pesar del protocolo que ya emitieron las autoridades de nuestro futbol, cada equipo hace lo que quiere, lo que le conviene o lo que puede, pero no hay homogeneidad en los procesos de control sanitario al interior de los 18 miembros del Máximo Circuito”.