Ricky Martin y Mauricio Martínez sostienen candente conversación en Instagram

El actor y cantante mexicano le ha dicho claramente a Ricky que no duermen juntos, solo porque el boricua no quiere...

Mauricio Martínez publicó en Instagram una breve conversación que sostuvo con Ricky Martin. Al parecer el cantante boricua reaccionó a alguna imagen del actor y cantante mexicano en donde le pedía que saludara.

El mensaje de Ricky Martín fue claro: “Oye, saluda“, le dijo el puertorriqueño. Quien también añadió: “Que no dormimos juntos“.

Ante el jocoso mensaje de Ricky, Mauricio Martínez no se quedó callado e hizo alusión al hecho de que no duermen juntos al decirle: “Porque no quieres...”.

Junto a esta publicación el actor también añadió el siguiente comentario: “Alguien tenía que decirlo”.

Cabe señalar que de momento Ricky Martín parece no haber reaccionado a esta publicación.

La cantante Anita del Rey y otros famosos han reaccionado a este intercambio de palabras.

anitadelrey Verificado 😂😂😂😂😂😂 Eres un jefe me meeeeooooo

arturobarbaVerificado😂😂😂😂😂😂

alejandro_sandiVerificado🤣🤣🤣

El actor ha trabajado en telenovelas como “La Mujer del Vendaval” y “Porque el amor manda”, entre muchas otras.