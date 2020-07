Pelotero de los Gigantes se quedó de pie durante minuto de silencio contra injusticia racial

Momentos después durante el himno de EE.UU., el astro Mookie Betts, de los Dodgers, puso una rodilla en el suelo

Antes de los dos partidos de la jornada de apertura de las Ligas Mayores de Béisbol el jueves se guardó un minuto de silencio contra la injusticia racial, durante el cual jugadores y coaches pusieron una rodilla o las dos en el suelo sujetando todos una especie de listón de color negro. Todos se unieron a la causa de Black Lives Matter, excepto uno.

El lanzador Sam Coonrod, de los Gigantes de San Francisco, permaneció de pie en la ceremonia antes del duelo entre su equipo y los Dodgers en Los Ángeles.

SF Giants' Sam Coonrod Refuses To Kneel For MLB's BLM Moment, 'I'm A Christian'https://t.co/BkTnQzFzU5 — TMZ Sports (@TMZ_Sports) July 24, 2020

El pitcher de 27 años, que abrió su segunda temporada en las Ligas Mayores, lo explicó así: “No lo hice fue con malas intenciones. No creo que yo sea mejor que nadie. Simplemente soy cristiano. Creo que no puedo hincarme ante nada más que ante Dios, Jesucristo. Yo escojo no hincarme. Siento que si me hincara sería hipócrita. No quiero ser un hipócrita”.

Y agregó Coonrod: “Soy un cristiano. No puedo sumame a un par de cosas que he leído acerca de Black Lives Matter; cómo ellos se inclinan por el marxismo y dijeron algunas cosas negativas acerca de la familia nuclear“.

Irónicamente, el manager de los Giants, Gabe Kapler, quien al igual que Coonrod es blanco, se había convertido unos días antes en el primer manejador de la Gran Carpa en arrodillarse durante el himno nacional de EE.UU., siguiendo el ejemplo de Colin Kaepernick y otros deportistas.

Instantes después del minuto de silencio el jueves se llevó a cabo el himno nacional en el estadio de los Dodgers, durante el cual hubo otro evento significativo.

Mookie Betts, la nueva y súper millonaria estrella de los Dodgers, puso una rodilla en el suelo, mientras dos de sus compañeros lo apoyaron al poner su mano sobre los hombros de Betts.

Betts y Coonrod no pudieron haber tenido posturas más opuestas durante la ceremonia.

Los Dodgers ganaron 8-1 el partido, unas horas después de que los Yankees de Nueva York habían vencido a los Washington Nationals en el primer partido de 2020.