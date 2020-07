Uno más: Alexis Vega se suma a los contagiados de coronavirus en Chivas

El futbolista no podrá estar en el juego ante León

Las Chivas Rayadas del Guadalajara siguen sufriendo con los contagios de coronavirus, ya que hay un quinto caso positivo en el equipo: Alexis Vega.

Hace unos días, el Rebaño anunció que Ronaldo Cisneros, Fernando Beltrán y Uriel Antuna contrajeron la enfermedad por lo que rápidamente tomaron las precauciones necesarias, entre ellas, aislar a otros tres elementos que habían estado en contacto directo con los afectados.

Tras las pruebas realizadas durante las últimas horas, se dio a conocer que Alexis Vega también dio positivo por lo que no estará en el debut del equipo en el Guard1anes 2020 de la Liga MX ante León de este sábado.

#Comunicado La LIGA MX y el Club @Chivas informan los resultados de nuevos exámenes realizados en el primer equipo. ➡️https://t.co/Z2m5KLql1N pic.twitter.com/E0D92GJVvq — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 25, 2020

“Al día de hoy me encuentro bien, me siento bien y estoy siguiendo las instrucciones de los doctores del Club. Por el momento me mantendré en aislamiento intentando recuperarme lo más rápido posible para no afectar a los demás y poder regresar a mis actividades habituales“, dicta un comunicado del jugador en sus redes sociales.

SIN PENA Y CON MUCHA RESPONSABILIDAD PARA TODA MI GENTE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 🙌🏻 pic.twitter.com/ZJSvIjupHe — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) July 25, 2020

Chivas tendrá estas cuatro bajas para la jornada 1 y se desconoce cuando vuelvan a estar disponibles con el equipo, además, tampoco contarán con su director técnico, Luis Fernando Tena, quien también padece la enfermedad.