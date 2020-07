Lleva 16 nocauts seguidos: Vergil Ortiz Jr. gana y se acerca más a un campeonato mundial

A pesar de no poder contar con su entrenador en la esquina debido al coronavirs, el peleador mexicoamericano Vergil Ortiz Jr. aprobó otro examen en su ascendente y tórrida carrera profesional al noquear la noche del viernes al colombiano Samuel Vargas en Indio, California.

El hombre de 22 años originario del área de Dallas -su familia proviene de Michoacán-, considerado entre las estrellas del futuro del boxeo, dominó con su mayor velocidad, muy activo y superior físicamente para asfixiar a su oponente, quien incluso en un momento cayó a la lona abrazando a Ortiz de las piernas para llevárselo al suelo.

Jack Reiss, réferi del pleito en peso welter, detuvo las acciones en el round 7 para que Ortiz mejorara a un récord de 16-0 con todos y cada uno de sus triunfos por la vía rápida. Vargas, de 31 años, quedó con foja de 31-6-2.

Ortiz, premiado como “Prospecto del Año” de 2019 luego de cuatro buenos triunfos, dio otro paso rumbo a la oportunidad de disputar un campeonato mundial.

Su entrenador, Robert García, no pudo estar en la pelea debido a que dio positivo en un examen de COVID-19, aunque luego se hizo otra prueba en la que dio negativo. De todos modos, la Comisión Atlética del Estado de California le informó que no podría estar presente.

Pero evidentemente Ortiz no tuvo grandes problemas para aprobar el examen, e incluso un rato antes de subir al ring presumía en su cuenta de Twitter los pantaloncillos que iba a utilizar: negros con grabados muy brillantes.

This ones for you bro watch over me in the ring 🙏🏼 pic.twitter.com/ezrvaHyg7u

— Vergil Ortiz Jr. (@VergilOrtiz) July 24, 2020