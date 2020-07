5 claves del plan de estímulo económico que los republicanos dicen que presentarán este lunes

¿Qué incluirá el nuevo paquete de recuperación económica frente al coronavirus? Aquí destacamos lo que se sabe hasta ahora (y lo que no)

Se espera que este lunes los republicanos presenten su plan para la segunda ronda de estímulos, según dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnunchin. Ya se han ido desvelando algunos detalles sobre qué incluirá el paquete de un billón de dólares pero aún quedan muchas incógnitas por resolver.

Cheque de estímulos

Los republicanos se han colocado finalmente a favor de enviar un nuevo pago directo a contribuyentes, probablemente a la vista del aumento de casos de coronavirus y de la proximidad de la convocatoria electoral. El propio Mnunchin dijo que el monto (hasta $1,200 dólares) y las condiciones serían parecidas a las del anterior cheque.

Sin embargo, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Micth McConnell, ha abogado en público por priorizar a quienes cobren menos de $40,000 dólares al año, un máximo de umbral de renta que dejaría fuera a buena parte de las personas que sí recibieron la ayuda anterior. Esta incógnita debería resolverse el lunes con la publicación del plan.

Prestaciones por desempleo

Un borrador del plan republicano que publicó The New York Times apunta que habrá algún tipo de beneficios para quienes se hayan quedado sin trabajo y que hasta ahora habían cobrado $600 dólares semanales. Aunque al principio los republicanos se inclinaban por no prorrogar esta ayuda, ahora plantean rebajarla a unos $100 dólares a la semana. El proyecto de ley que los representantes demócratas apoyaron el pasado mes de mayo (Ley Héroes) incluía una prórroga de la prestación por desempleo previa.

Prórroga de desalojos

El pasado viernes acabó la medida que evitaba los desahucios de quienes habían adquirido una vivienda con un préstamo respaldado por el gobierno federal. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo a CNN que el nuevo plan prolongaría esta moratoria de desalojo, aunque no especificó durante cuánto tiempo.

Ayudas a pequeños negocios

Los republicanos se han pronunciado en varias ocasiones a favor de tratar de garantizar que los dueños de negocios sigan pagando a sus empleados. Esto podría significar un segundo programa de protección de nóminas (PPP), que ayuda a los empresarios a pagar a sus asalariados.

Los detalles que el secretario Mnunchin ha dado sobre esta segunda ronda, según informa en Forbes Ryan Derousseau, son que se priorizará a las compañías que han tenido pérdidas del 50% o mayores y que tienen menos de 300 empleados. El primer borrador del plan también recoge un cálculo “más generoso” para granjeros y rancheros.

Bonos de vuelta al trabajo

En su entrevista con CNN, Kudlow mencionó el bono de regreso al trabajo con el que los republicanos consideran que van a fomentar el empleo. Se trataría probablemente de un pago único para quienes consigan trabajo, aunque no hay mucha información sobre esta ayuda, que no figuraba en el primer paquete de estímulos.