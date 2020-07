Abuelo hispano se contagió de COVID-19 en una reunión del Día del Padre y murió en menos de un mes

HOUSTON – Una familia hispana de Houston se encuentra de luto luego de que en una celebración del Día del Padre se contagió el patriarca de la familia y eventualmente falleció.

Oscar Del Toro Sr. fue festejado por sus hijos y nietos en las instalaciones de un restaurante por ser Día del Padre.

Gran parte de su familia llegó para hacer de la fecha un día especial, pero desafortunadamente la celebración acabo en tragedia.

Houston man dies after getting COVID-19 at his Father's Day dinner https://t.co/28UsBknxKX pic.twitter.com/avCAcfXnpa

