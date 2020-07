Ahora puede ser el momento ideal para refinanciar tu préstamo automotriz

Eric Richko, ingeniero de procesos de Long Island, Nueva York, enfrentó un dilema cuando compró un automóvil usado.

El concesionario ofrecía una gran oferta por un Jeep Cherokee usado, pero solo si accedía a los pésimos términos financieros. Richko decidió comprar el SUV, pero unos meses más tarde, refinanció el préstamo mediante una cooperativa de crédito.

“En realidad, fue bastante fácil”, dice Richko, de 41 años. “Cuando tuve que refinanciar, fui a Teachers Federal Credit Union y se encargaron de todo. Emitieron un cheque a nombre de quien maneja el financiamiento de Jeep y eso fue todo”.

Richko terminó ahorrando cerca de $80 por mes en el pago de su vehículo.

Si estás atrapado en un préstamo automotriz con una tasa de interés alta, este es un buen momento para refinanciarlo. Edmunds, un sitio web de información e investigación automotriz, informa que las tasas de interés para préstamos automotrices se encuentran entre las más bajas que se han registrado en años. Algunas instituciones financieras incluso promocionan tasas de interés en el rango del 2% y 3%.

Según Experian, una importante agencia de crédito, el monto promedio de préstamo es de $33,739 para un vehículo nuevo y de $20,723 para un vehículo usado. El refinanciamiento de un préstamo automotriz es más fácil y más común de lo que parece, descubrió Consumer Reports en entrevistas con consumidores y expertos de la industria.

Los motivos para un refinanciamiento incluyen reducir los pagos mensuales y aprovechar tasas de interés más bajas de lo que eran cuando obtuviste el préstamo por primera vez. Varios expertos manifestaron que los concesionarios tienden a incrementar el precio del financiamiento interno para aumentar las ganancias. Muchas veces se puede economizar, incluso aunque solo signifique reducir algunos puntos de tu tasa de interés.

La plataforma de finanzas personales Credit Karma afirma que el ahorro promedio para los miembros que refinancian préstamos a través de su servicio es de $3,000, o alrededor de $55 por mes.

“Casi la mitad de los estadounidenses no tiene siquiera $400 ahorrados para emergencias, por lo que esos pequeños ahorros pueden ser de gran ayuda para mucha gente”, dice Amy Wang, directora asociada de Credit Karma Auto.

El nivel de conveniencia de la tarifa que te ofrezcan dependerá de tu calificación crediticia, asegura Brian Moody, editor ejecutivo de Autotrader.com.

“Debes conocer tu calificación crediticia y tener en cuenta que esas ofertas con intereses bajos, o con cero interés, son para personas con un excelente crédito”, afirma.

Nicole Staton, de 49 años, analista de sistemas de Nueva Jersey, acababa de lidiar con el capítulo 13 de bancarrota en 2014 cuando compró un automóvil nuevo. Después de obtener la aprobación de su banco para un préstamo del 8.6%, el concesionario al que le compró el vehículo le otorgó un préstamo del 6.9%; una tasa más baja, aunque no era la ideal.

Un año después, una vez que su crédito mejoró, pudo refinanciar el préstamo con una tasa inferior al 3%. Stanton ahorró $30 en su pago mensual y al mismo tiempo redujo el plazo del préstamo en un mes.

“No había mucho que pensar”, afirma.

El refinanciamiento de un préstamo automotriz no se parece en nada al refinanciamiento de una hipoteca. Cada estado tiene leyes diferentes con respecto a los préstamos automotrices, pero en general, lo único que necesitas es un comprobante de propiedad, un comprobante de ingresos y quizá uno o dos formularios del DMV (departamento de vehículos motorizados).

“Por lo general, puedes hacerlo en unas pocas horas en lugar de las semanas que lleva refinanciar una hipoteca”, dice Alain Nana-Sinkam, vicepresidente de iniciativas estratégicas de TrueCar.

Naturalmente, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta antes de aceptar un refinanciamiento de préstamos automotrices.

Comienza por sacar cuentas. Considera en qué punto te encuentras del plazo del préstamo. Es mejor refinanciar tempranamente, cuando aún quedan muchos pagos por hacer, suponiendo que puedas obtener una mejor tasa de interés. Es poco probable que el refinanciamiento al final del préstamo marque una gran diferencia.

Pregúntale a tu prestamista sobre el refinanciamiento de tu préstamo actual. Compara su mejor oferta con las de tu banco local o cooperativa de crédito y prestamistas en línea, como los que figuran en Lendingtree.com y Credit Karma. También puedes ingresar tus montos en una calculadora de refinanciamiento para ver cuánto podrías ahorrar.

Desconfía de la reducción de pagos mensuales a costa de extender el plazo del préstamo en un automóvil que va ganando años. Si haces eso, puedes terminar pagando más a largo plazo.

Por último, si hay tarifas asociadas con el refinanciamiento, asegúrate de que no te cuesten más de lo que ahorrarías.

“Si el costo de refinanciamiento excede los beneficios que obtendrás de él, no debes hacerlo”, dice Wang.

Nana-Sinkam aconseja a los consumidores que consulten con sus prestamistas para asegurarse de que no haya sanciones por cancelar un préstamo antes de tiempo o realizar pagos adicionales. Afirma que, en estos días, tales estipulaciones son poco frecuentes pero cada estado tiene sus propias reglas con respecto a eso.

Suponiendo que no haya obstáculos para el refinanciamiento, dice que otra buena manera de ahorrar dinero en un préstamo automotriz es haciendo pagos adicionales y cancelando el saldo del capital antes de tiempo.

“Es casi como hacer el refinanciamiento tú mismo”, indica. “Si pagas más, puedes adelantar el préstamo y evitar cargos por intereses”.

