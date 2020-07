Altair Jarabo no cree en el amor a primera vista ni se rinde ante los guapos

La rubia abrió su corazón al público

Altair Jarabo asegura que no es una mujer que se base en el físico para elegir a su pareja, además de que tampoco cree en el amor a primera vista.

“No creo en el amor a primera vista, no creo en ver a alguien y decir “¡ay, ya (apareció), Dios mío!”.

“Confieso que nunca me he rendido ni he perdido por los guapos, de verdad; y mira que tengo compañeros hermosos y los admiro así, pero nunca he sido de que “¡está guapo, ahí voy!”.

Para la villana de telenovelas es importante que el hombre que quiera conquistarla sea honesto y le dé importancia a la relación.

“Al igual que yo, que se sepa administrar en tiempo, en lo que da de sí, en lo que revela de sí, eso me gusta. Me hace pensar que puedo ponerme en sus manos, que puedo confiar, y la nobleza, un hombre noble”.

La actriz presenta la serie “Manual de Galanes” (Pantaya) estrenando un capítulo cada semana, y aunque en la historia se habla de las técnicas de conquista, la actriz no cree que exista un método comprobado para enamorar a una persona.

“No, me gusta pensar que las personas respondemos diferente a los estímulos y seguramente lo que traería loca a otra niña, a mí me da igual o visceversa.

“Pero yo recuerdo en la adolescencia, ya sabes, que siempre te llegaba el “rumorcillo” de “zutanito se te va a declarar” y yo no sé por qué siempre decía “le voy a decir que no”, y les decía que sí. Ya no, ya se me quitó, ya soy más honesta”.

Su galán preferido con el que ha trabajado en telenovelas como ‘Al Diablo Con los guapos’, ‘Que te Perdone Dios’ y ‘Por Amar Sin Ley’, es David Zepeda, con quien ha logrado una gran complicidad.

“Ya sé que es un aliado, un ser muy querido, más allá de la “guapura” que tiene por fuera, por dentro es hermoso, y sabe que confío en él y yo creo que él también confía en mucho mí”.

