Carolina Sandoval se burla de sus ex compañeros de ‘Suelta La Sopa’

View this post on Instagram

Un viaje a mi nueva colección de mis trajes de baño marca Carolina Sandoval que puedes encontrar en mi tienda virtual carosandoval.com el lugar donde puedes buscar tus #ootd de este encuarentenado verano #2020 . . .. … ⭐️ #cosasquesientecaro #lareinadelafaja #lassandoval #madred2 #fyp