El espectacular Lamborghini Aventador que Sergio Agüero tiene en su colección de autos

Sergio Agüero es un ganador dentro de la cancha, mientras que fuera de ella también se destaca por ser un fanático de los autos de lujo. El Kun tiene una colección de superdeportivos, donde destaca su Lamborghini Aventador.

El jugador argentino adquirió su ‘Lambo’ en 2014 y aunque no suele presumirlo en redes sociales, se sabe que es uno de sus faviros.

Una colección de autos no estaría completa sin un Aventador en ella. Agüero compró este superdeportivo que ama por $350,000 dólares.

El jugador argentino mandó a hacer unos ajustes a su auto con una pintura negra satinada y las ruedas personalizadas, trabajo del Youtuber Yiannimize.

El Lamborghini Aventador tiene un motor V12 de 6.5 litros que produce 690 hp y 509 lb⋅ft de torque. Este, en ese momento, era el quinto motor interno de Lamborghini y el segundo diseño V12.

Fue revelado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2011 y estaba destinado a reemplazar al muy querido Murciélago de una década. Con una velocidad máxima de 217 mph y un tiempo de 0-62 mph de 2.9 segundos, el Aventador no era un automóvil para ser tomado a la ligera.

Su forma ancha y sus ridículas llamas de escape hacen del Aventador un cohete.

Check out Sergio Aguero's @Lamborghini. Take it @MCFC pay well then? pic.twitter.com/mWyg10aqq4

— webuyanycar.com (@webuyanycar) February 5, 2015